GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Sağlık Bakanlığı duyurdu! HES kodu uygulamasında değişiklik
Genel
27.01.2022, 11:15
1/8
Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' rehberini güncelleyerek değişikliğe gitti.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Sağlık Bakanlığı duyurdu! HES kodu uygulamasında değişiklik
Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu: 'Ece Erken'e ulaşamıyoruz'
Kar meyve ve sebze fiyatlarını vurdu
Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme!
ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı
Yeni Galeriler
Sağlık Bakanlığı duyurdu! HES kodu uygulamasında değişiklik
Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu: 'Ece Erken'e ulaşamıyoruz'
Kar meyve ve sebze fiyatlarını vurdu
Galatasaray'dan Okan Kocuk hamlesi!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Çok Güzel Hareketler 2 izleyicilerine kötü haber!
Denizi kirleten gemilere rekor ceza
Yanardağ felaketinin vurduğu Tonga, bu sefer depremle sarsıldı
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
Popüler Haberler
Fatma Girik mal varlığını iki Ahu'ya bıraktı
Dibimizde servet yatıyor! Değeri 3,5 trilyon dolar
Galatasaray'da ayrılık: Ülkesine döndü
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na yemek tepkisi
#vefat
#Çekmeköy
#Karaman
#Galatasaray
#Turkcell
#Rezan Epözdemir
#mektup
#Simge Barankoğlu
#bakan koca
#Ken Hu
#Naksan Plastik
#Enosis
#Başkent
#dolar-Euro
#Kadın Silüeti
#kayseri
#Çelik yelek
#bomba
#Abdulfettah el-Burhan
#Celeb Ekuban
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vefat
#Çekmeköy
#Karaman
#Galatasaray
#Turkcell
#Rezan Epözdemir
#mektup
#Simge Barankoğlu
#bakan koca
#Ken Hu
#Naksan Plastik
#Enosis
#Başkent
#dolar-Euro
#Kadın Silüeti
#kayseri
#Çelik yelek
#bomba
#Abdulfettah el-Burhan
#Celeb Ekuban
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam