banner38

Sağlık Bakanlığı duyurdu! HES kodu uygulamasında değişiklik

Genel 27.01.2022, 11:15
Sağlık Bakanlığı duyurdu! HES kodu uygulamasında değişiklik
1/8

Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' rehberini güncelleyerek değişikliğe gitti.