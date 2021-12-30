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Saddam Hüseyin idam edilirken son sözleri neydi?

Genel 30.12.2021, 15:55
Saddam Hüseyin idam edilirken son sözleri neydi?
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Tarihte Bugün: Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde asılarak idam edildi.