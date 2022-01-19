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Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Cansu Dere'den kötü haber!

Genel 19.01.2022, 14:20
Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Cansu Dere'den kötü haber!
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Sadakatsiz dizisindeki ''Asya'' rolüyle televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran güzel oyuncu Cansu Dere koronavirüse yakalandı.