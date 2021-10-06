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Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor

Genel 06.10.2021, 21:36
Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor
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Sabancı Holding'den yapılan açıklamada Philip Morris International'ın PHILSA ve PMSA'daki hisselerinin tamamını (yüzde 25) alma planıyla bugün Rekabet Kurumuna başvuruda bulunduğu duyuruldu.