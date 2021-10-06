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RTÜK Başak Demirtaş'ın sözleri için harekete geçti

Genel 06.10.2021, 21:05
RTÜK Başak Demirtaş'ın sözleri için harekete geçti
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RTÜK tarafından 6-8 Ekim olaylarının başladığı günün yıl dönümünde sabah programında FOX ekranlarına çıkarılan Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatıldığı açıklandı.