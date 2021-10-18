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Rıdvan Dilmen'den hakeme: 'Sen kural tanımaz bir hakemsin'

Spor 18.10.2021, 00:56
Rıdvan Dilmen'den hakeme: 'Sen kural tanımaz bir hakemsin'
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Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında hakem Ali Şansalan'ı sert sözlerle eleştirdi.