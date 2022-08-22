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Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Spor 22.08.2022, 09:53
Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.