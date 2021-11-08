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Reyting kurbanı oldu! FOX TV o dizinin fişini çekti

Genel 08.11.2021, 13:56
Reyting kurbanı oldu! FOX TV o dizinin fişini çekti
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FOX TV’nin yayın akışında 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da yayınlanan 'Kanunsuz Topraklar' dizisinin yer almadığı görüldü.