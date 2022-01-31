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Reuters, ocak ayı enflasyon tahminin açıkladı
Genel
31.01.2022, 10:29
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Reuters 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı için yıllık enflasyon tahmini yüzde 40 ila yüzde 52,19 arasında değişiyor.
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#polis
#Kızılay
#La Liga
#Gezi
#Galata Kulesi
#dolar-Euro
#Naksan Plastik
#Halka izle
#Can Bonomo
#uçuş
#Enosis
#abd
#Resmi Gazete
#Kadın cinayeti
#Ünal Dinar
#Sağlık Bakanlığı
#düzensiz göçmen
#Twitter
#Halk
#karadeniz
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