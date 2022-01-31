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Reuters, ocak ayı enflasyon tahminin açıkladı

Genel 31.01.2022, 10:29
Reuters, ocak ayı enflasyon tahminin açıkladı
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Reuters 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı için yıllık enflasyon tahmini yüzde 40 ila yüzde 52,19 arasında değişiyor.