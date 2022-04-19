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Real Madrid'in golcüsü Benzama'nın sahur menüsü sosyal medyayı salladı
Spor
19.04.2022, 11:31
1/6
İspanyol dünya devi Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzama'nın ''sahur'' paylaşımı yoğun ilgi gördü.
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#TBMM
#İrfan Can Kahveci
#Cemil Meriç
#PFDK
#marmara
#vefat
#Dolar
#ramazan kumanyası
#minmibüs ile tır çarpıştı
#Bakan Hulusi Akar
#esnaf
#saadet partisi
#kargo
#Portekiz
#Gökova Körfezi
#HSK
#ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi
#dere yatağı
#Doğu Akdeniz
#f-15
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