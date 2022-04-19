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Real Madrid'in golcüsü Benzama'nın sahur menüsü sosyal medyayı salladı

Spor 19.04.2022, 11:31
Real Madrid'in golcüsü Benzama'nın sahur menüsü sosyal medyayı salladı
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İspanyol dünya devi Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzama'nın ''sahur'' paylaşımı yoğun ilgi gördü.