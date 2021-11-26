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Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı kötü haberi canlı yayında açıkladı

Genel 26.11.2021, 12:30
Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı kötü haberi canlı yayında açıkladı
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Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarının fenomen haline gelen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan'ın bugün canlı yayına katılamadı.