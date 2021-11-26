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Röportaj
Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı kötü haberi canlı yayında açıkladı
Genel
26.11.2021, 12:30
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Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarının fenomen haline gelen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan'ın bugün canlı yayına katılamadı.
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#vefat
#Dolar
#Vedat Muriqi
#Galatasaray
#estetik
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Boşanma
#Rıdvan Dilmen
#Trabzonspor
#Bursaspor
#abd
#Bingöl Devlet Hastanesi
#GS
#Zülfü Livaneli
#final
#UEFA Avrupa Ligi
#gazeteci
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#imaj
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