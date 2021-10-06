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Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...'

Spor 06.10.2021, 10:11
Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...'
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Galatasaray'ın 2019 yılında Monaco'dan büyük umutlar ve uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayla iki sezon top koşturmuştu.