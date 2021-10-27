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Radamel Falcao Barcelona'yı yıktı

Spor 27.10.2021, 23:53
Radamel Falcao Barcelona'yı yıktı
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İspanya'da Rayo Vallecano forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao Barcelona'ya attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.