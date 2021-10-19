banner38

Prens Selman'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Altay Bayındır...

Spor 19.10.2021, 09:53
Prens Selman'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Altay Bayındır...
1/11

Fenerbahçe'de son günlerin tartışılan ismi kaleci Altay Bayındır için flaş gelişmeler yaşanıyor.