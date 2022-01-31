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Polis Akademisi'nin yıldız oyuncusu kansere yenik düştü

Genel 31.01.2022, 09:46
Polis Akademisi'nin yıldız oyuncusu kansere yenik düştü
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Dünya çapında sevilen Polis Akademisi serisinin vazgeçilmez yıldız oyuncusu Howard Hesseman, kolon kanseri nedeniyle hayata veda etti.