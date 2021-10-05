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Pjanic: Babam, Sergen Yalçın'ın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu söylemişti

Spor 05.10.2021, 00:08
Pjanic: Babam, Sergen Yalçın'ın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu söylemişti
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beIN SPORTS'a konuşan Beliktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, transfer hikayesini anlattı.