İstanbul’da 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in öldürülmesi, Türkiye’de bireysel silahlanma sorununu yeniden tartışmaya açtı. Özdemir’in ölümü, özellikle kadın cinayetlerinde artış gösteren ruhsatsız silah kullanımına dikkat çekti.

HER 10 CİNAYETTEN 8’İNDE SİLAH KULLANILIYOR

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akcan, Türkiye'de son verilere göre 3 bin 800 vakanın incelendiğini ve bu vakaların yüzde 82’sinde silah kullanıldığını açıkladı. Akcan, "Bunların sadece yüzde 4'ü ruhsatlı silahla işleniyor. 2,5 milyon ruhsatlı silah, sivil halkta var. Ortalama 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

KURU SIKIDAN DÖNME SİLAHLAR İNTERNETTE SATILIYOR

Koruma ve Silah Eğitmeni Murat Aydın, kuru sıkıdan dönme silahların internet üzerinden kolaylıkla satın alınabildiğine dikkat çekti. Aydın, "Silahlar, yüksek olmayan fiyatlara satıldığı için 'Yarın başıma bir şey gelir, kendimi güvende hissetmek istiyorum' anlayışı içinde herkes kendine bu ve benzeri silah alıp evine koyuyor." dedi.

2023’TE YENİ YASA ÇIKARILDI

Kasım 2023’te çıkarılan yasa ile ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik ciddi hapis cezaları getirildi. Ancak bu yasanın etkisinin henüz istatistiklere yansımadığı belirtiliyor.

90 BİN SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen operasyonlarda, 1 Ocak–31 Ekim 2024 tarihleri arasında 90 bin ruhsatsız silah ele geçirildi. Aynı dönemde 100 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı.