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Pereira isyanı: "Altyapı hocasını Guardiola yaptınız"

Spor 31.10.2021, 19:45
Pereira isyanı: "Altyapı hocasını Guardiola yaptınız"
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Vitor Pereira'yı sert bir dille hedef aldı.