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Röportaj
Pereira isyanı: "Altyapı hocasını Guardiola yaptınız"
Spor
31.10.2021, 19:45
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Vitor Pereira'yı sert bir dille hedef aldı.
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#vefat
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#koronavirüs
#Boşanma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Dolar
#abd
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#gazeteci
#eş
#meyve
#final
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#Bursaspor
#HDP
#Meteoroloji
#İyi Parti