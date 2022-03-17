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Pena tutacak Kerem atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i

Spor 17.03.2022, 11:15
Pena tutacak Kerem atacak! İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk mücadelesinde deplasmanda Barcelona ile karşılaşmış ve İspanya'dan 0-0'lık skorla dönerek avantajı cebine koymuştu.