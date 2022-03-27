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Pena, gelecek sezon A takımda

Spor 27.03.2022, 19:25
Pena, gelecek sezon A takımda
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Mundo Deportivo'daki haberde, Pena'nın Galatasaray'da gösterdiği performansla gelecek sene Barcelona'nın A takımında yer alacağına yer verildi.