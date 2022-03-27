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3. Sayfa
Röportaj
Pena, gelecek sezon A takımda
Spor
27.03.2022, 19:25
1/8
Mundo Deportivo'daki haberde, Pena'nın Galatasaray'da gösterdiği performansla gelecek sene Barcelona'nın A takımında yer alacağına yer verildi.
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#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Dereiçi Travertenleri
#Sıfır Bir 5 sezon 5 bölüm sansürsüz izle
#Vedat Muriqi
#Kürk
#sivas
#Formula 1
#maç saat kaçta
#Piyasa
#asboğa gölü
#Levent Şaylan
#malikane
#kayıp
#Aykut Kocaman
#TZOB
#Mustafa Kemal
#Ankaragücü Göztepe şifresiz izle
#fındık
#Soylu
#Numan Kurtulmuş
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