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Röportaj
Pele: Futbol dünyasının efsane ismi
Spor
29.12.2022, 23:38
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Futbol dünyası, 82 yaşında hayata veda eden Brezilyalı efsane Pele'nin yasını tutuyor.
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#başkanlık
#Crystal Palace
#yekta saraç
#İsmet Arif Karasu
#TASD
#Sanayi devi
#uluslar arası af örgütü
#dodik
#çevre
#Tesco
#esrar
#İlker Aksum
#uzay
#ocak ayı
#Moğol Mahkumlar
#Makine İhracatçıları Birliği
#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
#HDP
#eğitimde dijitalleşme
#salda
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