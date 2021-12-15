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Parker uzay aracı güneşin atmosferinden geçti

Gündem 15.12.2021, 10:24
Parker uzay aracı güneşin atmosferinden geçti

ABD Uzay Ajansı (NASA) uzay aracı Parker'ın güneşin atmosferinden geçtiğini duyurdu. Böylece ilk kez bir uzay aracı Güneş'in dış atmosferinden uçtu.