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Parker uzay aracı güneşin atmosferinden geçti
Gündem
15.12.2021, 10:24
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ABD Uzay Ajansı (NASA) uzay aracı Parker'ın güneşin atmosferinden geçtiğini duyurdu. Böylece ilk kez bir uzay aracı Güneş'in dış atmosferinden uçtu.
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#vefat
#zakkum
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#midas
#Dolar
#MediaCat
#Zülfü Livaneli
#estetik
#gazeteci
#havalaanı
#GS
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#imaj
#Vedat Muriqi
#eş
#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#fenerbahçe
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