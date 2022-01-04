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Özel okul ücretlerine gelen zam oranı belli oldu

Genel 04.01.2022, 19:19
Özel okul ücretlerine gelen zam oranı belli oldu
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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.