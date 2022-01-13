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3. Sayfa
Röportaj
Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde sular durulmuyor
Genel
13.01.2022, 15:04
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Özcan Deniz’in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.
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#cezeri
#yetki belgesi
#Bakan
#oparasyon
#TV8
#MediaCat
#Khodro Company
#hasat
#emre belözoğlu
#Rehine
#182
#Memura zam
#Duhan Kalkan kimdir
#İyi Parti
#damga
#mahkum
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#hulusi akar
#kuş türü
#Fatih
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