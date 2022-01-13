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Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde sular durulmuyor

Genel 13.01.2022, 15:04
Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde sular durulmuyor
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Özcan Deniz’in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.