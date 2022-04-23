banner38

Ozan Tufan ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den ezeli rakibe transfer oluyor

Spor 23.04.2022, 10:01
Ozan Tufan ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den ezeli rakibe transfer oluyor
1/13

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Mesut Özil'le birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.