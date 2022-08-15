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Oyuncu Süreyya Gürsel'in ölüm nedeni belli oldu

Genel 15.08.2022, 14:01
Oyuncu Süreyya Gürsel'in ölüm nedeni belli oldu
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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren (53) önceki akşam misafirliğe gittiği Sancaktepe'deki evin 3. katından düşerek yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.