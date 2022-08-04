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Röportaj
Oyuncu Özgü Namal, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı!
Genel
04.08.2022, 15:32
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Oyuncu Özgü Namal, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı. Ekim 2020'de eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Namal, uzun bir aradan sonra Bodrum'da çocuklarıyla kahvaltı ederken kameralara yansıdı.
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#Waasland-Beveren
#aşı
#Seda Yıldız
#yargı süreci
#şehit
#erdoğan
#Makine İhracatçıları Birliği
#Keşan ilçesi
#Kamyoncular
#başkanlık
#Garry
#Cengiz Han
#Buzlanma
#TGRT Haber
#Rami Malek
#prim
#Selim Koçovalı
#pusholder
#Elif Öztürk
#Tevfik Göksu
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