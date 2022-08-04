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Oyuncu Özgü Namal, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı!

Genel 04.08.2022, 15:32
Oyuncu Özgü Namal, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı!
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Oyuncu Özgü Namal, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı. Ekim 2020'de eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Namal, uzun bir aradan sonra Bodrum'da çocuklarıyla kahvaltı ederken kameralara yansıdı.