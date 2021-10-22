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Röportaj
Oyuncu Gülse Birsel itiraf etti: 'Yoruldum'
Genel
22.10.2021, 11:00
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Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı.
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#vefat
#Dolar
#abd
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Trabzonspor
#Pakistan
#Bursaspor
#izmir
#Zülfü Livaneli
#Sağlık Bakanı
#eş
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#türkiye
#final
#edirne
#vaka sayısı