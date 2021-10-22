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Oyuncu Gülse Birsel itiraf etti: 'Yoruldum'

Genel 22.10.2021, 11:00
Oyuncu Gülse Birsel itiraf etti: 'Yoruldum'
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Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı.