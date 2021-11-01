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Oyuncu Esra Bilgiç kaprisleriyle sette büyük kriz çıkardı

Genel 01.11.2021, 10:49
Oyuncu Esra Bilgiç kaprisleriyle sette büyük kriz çıkardı
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Esra Bilgiç, bir Pakistan firmasının reklam yıldızı oldu. Güzel oyuncu, 5 gün süren çekimlerde kaprisleriyle çirkin tavırlara imza attı.