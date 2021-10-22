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Oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber

Genel 22.10.2021, 17:27
Oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber
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Ekranların sevilen oyuncusu Ayberk Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını söyledi.