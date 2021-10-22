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Röportaj
Oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber
Genel
22.10.2021, 17:27
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Ekranların sevilen oyuncusu Ayberk Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını söyledi.
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#abd
#Dolar
#vefat
#koronavirüs
#Trabzonspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Zülfü Livaneli
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#meyve
#Adana Demirspor
#Bursaspor
#NATO
#Pakistan
#izmir
#Vedat Muriqi
#Sağlık Bakanı