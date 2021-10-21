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Röportaj
Otoparklarda yeni dönem! Kurallar değişti
Genel
21.10.2021, 10:19
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Otopark Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.
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#vefat
#Murat Kurum
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#koronavirüs
#afrika seyahati
#UEFA Avrupa Ligi
#Dolar
#Anma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#influenza
#Adana Demirspor
#istanbul büyükşehir belediyesi
#sözleşmeli üretim
#Oyuncular
#Portakal
#hain
#ETF
#Gümüş