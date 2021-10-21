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Otoparklarda yeni dönem! Kurallar değişti

Genel 21.10.2021, 10:19
Otoparklarda yeni dönem! Kurallar değişti
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Otopark Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.