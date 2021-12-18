Yerli otomobilin logosu belli oldu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), daha önce "14.30'da buluşalım" paylaşımıyla işaret ettiği saatte yerli otomobilin logosunu paylaştı.
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobilde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün bir paylaşım yapmış ve "14.30'da buluşalım" ifadelerini kullanmıştı. Saatin 14.30'u göstermesiyle TOGG'un sosyal medya hesabından merakla beklenen yeni paylaşım geldi.
"Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadeleri kullanılarak, yerli otomobilin logosu servis edildi.
Yerli otomobilde 2022 sonunda seri üretime geçilmesi bekleniyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız." demişti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|16
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|16
|26
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|16
|23
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|17
|23
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|16
|23
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|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
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|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
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|17
|28
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|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
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|16
|22
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|16
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|16
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|11
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|17
|10
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|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
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|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
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|29
|6. Rayo Vallecano
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