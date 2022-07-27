Yerli otomobil TOGG'un yola çıkacağı tarih belli oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un fabrika açılışının 29 Ekim’de yapılacağını söyledi.
Mart 2023'te TOGG’un yollarda olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar, bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat Belediyesi ve valiliğe ziyarette bulundu. Hisarcıklıoğlu, valiliğin konferans salonunda gerçekleştirilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılarak burada konuşma yaptı.
Ödül töreninde Hisarcıklıoğlu, yerli ve milli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık, kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten bu sebepten ama Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim’de Türkiye’nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG’un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye’nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat’ın yollarında da TOGG’u göreceksiniz” dedi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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