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Türkiye'nin otomotiv ihracatında 5 il ön plana çıkıyor

Türkiye'nin otomotiv ihracatını Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Ankara sırtlıyor.

Otomotiv 12.01.2023, 12:13 12.01.2023, 12:29
Türkiye'nin otomotiv ihracatında 5 il ön plana çıkıyor

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021'i 29 milyar 334 milyon 554 bin dolar ihracatla kapatan otomotiv endüstrisi, 2022'de yüzde 5,7 artışla 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörü, Türkiye'nin ihracatında 33 milyar 524 milyon 626 bin dolarla birinci olan "kimyevi maddeler ve mamulleri"nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Geçen seneki performansıyla, otomotiv endüstrisi 2018'deki 31 milyar 568 milyon 469 bin dolar dış satımdan sonra tarihindeki ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Otomotiv sektöründe Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Ankara milyar doları aşan ihracat rakamlarıyla yılı tamamladı.

Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 86,45'ini karşılayan Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Ankara'nın toplam otomotiv dış satımı 26 milyar 796 milyon 623 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 7,3 milyar dolar

Kocaeli'den geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 2021'e göre yüzde 6,2 artışla 6 milyar 956 milyon 392 bin dolardan 7 milyar 384 milyon 759 bin dolara ulaştı. Kocaeli bu ihracat rakamıyla otomotiv sektöründe en fazla dış satım gerçekleştiren il oldu.

İhracatta ikinci sırada yer alan İstanbul'un dış satımı, bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artarak 6 milyar 491 milyon 435 bin dolardan 7 milyar 274 milyon 601 bin dolara çıktı.

Bursa ise ihracat performansı bakımından geçen yılı, 2021 seviyesine yakın bir noktada bitirdi. 2021'de 6 milyar 698 milyon 405 bin dolar ihracat yapan Bursa'nın dış satımı 2022'de 6 milyar 696 milyon 947 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Başkent'in otomotiv ihracatı yüzde 4,4 arttı

Sakarya'dan yapılan ihracat, 2021'e kıyasla yüzde 5,6 azalarak 4 milyar 473 milyon 469 bin dolardan 4 milyar 223 milyon 847 bin dolara geriledi.

Otomotiv ihracatında 5'inci sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış satım ise 2021'e göre yüzde 4,4 artış gösterdi. 2021'de 1 milyar 165 milyon 586 bin dolar olan Başkent'in ihracatı, geçen yıl 1 milyar 216 milyon 468 bin dolara yükseldi.

Adana, Aydın, Çankırı, Hatay, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa ve Samsun ise 100 milyon doların üzerinde otomotiv ihracatı yaptı.

Kaynak: AA
#Otomotiv #ihracat
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