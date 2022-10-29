Türkiye’nin milli gururu TOGG

Türkiye’nin milli gururu olan TOGG ile övünmek için pek çok sebep var. Türk mühendisliğinin başarısını yansıtan bu markanın ortaya çıkması tarihi bir eşiğin aşılması anlamına geliyor.

Bu adım, otomotiv endüstrisinde Türkiye için yeni bir çağın başlangıcı olacak. TOGG, yerli ürün geliştirme konusunda önemli bir simge ve ilham kaynağı olarak ülke tarihinde yerini alacak.

Peki bir ürünün yerli olması tam olarak ne anlama geliyor? Bir otomobilin yerli niteliğine sahip olması için gereken ne?

TOGG, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan süreçte yerli firmaların güçlerini birleştirmesi ile ortaya çıktı. Yerli otomobilin fikri mülkiyet hakları, yönetici kararları ve mühendisliği tamamen Türkiye’ye ait. TOGG’u yerli kılan ve Türkiye’nin göğsünü kabartmasını sağlayan nokta da tam olarak burası. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür. TOGG, Türkiye’ye ait bir fikrin küresel bir markaya dönüşme sürecini yansıtıyor. Bu özellik, TOGG markasını “bağımsız ve özgür” kılıyor. Otomobille ilgili kararlar Türkiye’deki merkezde veriliyor. Otomobilin kendine ait tüm özelliklerini Türkiye belirledi. TOGG tasarımları, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülkede tescil edildi. Ayrıca yurt dışında başarılara imza atan Türkmühendis ve tasarımcılar bu projede görev almak için “tersine göç” ile Türkiye’ye geldi.

Bir ürünün vidasından cıvatasına her şeyini ülke içerisinde yapmak mümkün değildir. Ancak olabildiğince bunu sağlamaya çalışmak önemlidir. Yerli otomobil için de bu durum geçerli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her yıl Türkiye’de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarını açıklıyor. Türkiye’de bir sanayi ürünün yerli malı olarak kabul edilebilmesi için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor. Bunu sağlayan firmalara ‘Yerli Malı Belgesi’ veriliyor.

Bir ürünün yerli malı olması için zannedildiği gibi, yerlilik oranının %100 olması gerekmez. Hatta, yüksek katma değerli ürünlerde bu oranın pek bir anlamı yoktur. Yani marka o ülkeye aitse, nerede üretildiği ve parçalarının nereden temin edildiği ikinci plandır. Önemli olan, üründen elde edilen getirinin ülkeye kazandırılmasıdır. Bir ürünün Ar-Ge’si Türkiye’de yapılmış ve üretime hazır hale getirilmişse, üretim haklarına bu marka sahip olacağı için, bu ürün “yerli” olarak adlandırılabilir.

Yerli ürünlerde farklı yabancı parçaların bulunması ve farklı ülkelerde üretilmesi günümüz şartlarında son derece doğaldır. Örneğin Iphone Amerikan markası olarak Çin’de üretiliyorsa, bu markanın Çin malı olduğu anlamına gelmez. Apple, Çin borsalarında işlem görmez ya da o ülkede kar-zarar açıklamaz. Apple, Amerikan markasıdır ve satılan her Iphone, Amerika’ya kar olarak geri dönmektedir.