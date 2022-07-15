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Türkiye'den 68 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 13,98 artış gösterdi.

Otomotiv 15.07.2022, 12:33
Türkiye'den 68 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,98 arttı. Sektör temsilcileri 68 ülkeye dış satım yaptı.

Geçen yıl ocak-haziranda 509 milyon 911 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı dönemde 581 milyon 214 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 68 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderdi.

Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 18,23 artış kaydetti. Fransa'ya geçen yılın ocak-haziran döneminde 125 milyon 606 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2022'nin ilk yarısında 148 milyon 510 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Portekiz'e otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyon 267 bin dolardan 62 milyon 886 bin dolara ulaştı. Bu ülkeyi takip eden Almanya'ya ise dış satım yüzde 18,61 azalışla 68 milyon 273 bin dolardan 55 milyon 564 bin dolara geriledi.

Azerbaycan-Nahçıvan pazarı 41 milyon 467 bin dolara yükseldi

Azerbaycan-Nahçıvan pazarına otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 4 milyon 293 bin dolardan 41 milyon 467 bin dolara yükseldi. Azerbaycan-Nahçıvan yılın ilk yarısında en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 4'üncü pazar oldu.

Beşinci sırada bulunan İtalya'ya otobüs ihracatı yüzde 3,5 artışla 35 milyon 867 bin dolardan 37 milyon 121 bin dolara ulaştı.

Yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre Birleşik Krallık yüzde 281,18 artış ve 30 milyon 332 bin dolarla 6'ncı, Romanya yüzde 65,91 yükseliş ve 17 milyon 994 bin dolarla 7'nci, Çekya yüzde 123,1 artış ve 17 milyon 815 bin dolarla 8'inci, Polonya yüzde 345,22 yükseliş ve 15 milyon 924 bin dolarla 9'uncu, İspanya ise yüzde 105,32 artış ve 14 milyon 494 bin dolarla en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 10'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

ABD'ye 14 milyon 389 bin dolarlık ihracat

En çok otobüs ihracatı yapılan 11'inci ülke olan ABD'ye geçen sene ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen 367 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde 14 milyon 389 bin dolara çıktı.

Mısır'a gerçekleştirilen otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da 73 bin dolardan 5 milyon 121 bin dolara ulaştı.

Geçen senenin aynı döneminde ihracat yapılmayan Katar'a bu yılın 6 ayında 3 milyon 358 bin dolar değerinde otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.

#Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği #Otomotiv #ihracat
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