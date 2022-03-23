Toyota'nın 8 montaj hattında üretim askıya alındı
Toyota Motor, 7,4 şiddetindeki depremin ardından parça tedarikindeki aksaklıklar sebebiyle ülke içi 8 montaj hattında faaliyetleri durdurdu.
Otomotiv 23.03.2022, 08:02
Japon üretici geçen hafta meydana gelen depremin ardından ülke içi 6 fabrikasında 8 üretim bandını askıya aldığını açıkladı.
Parça tedarik aksaklıkları nedeniyle alınan durdurma kararının üç gün sürmesi ve RAV4, Land Cruiser modelleri dahil yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.
Ülkenin kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.
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