Togg'un ön satışına özel sürpriz

Duygulu anlar yaşanmış, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Las Vegas’ta göz yaşlarına hakim olamamıştı.

Türkiye’nin gururu Togg, ilk kez yurt dışına çıktığı bu görüntülerin ardından bu sene farklı bir konseptle yine CES Teknoloji Fuarı'ndaydı.

"Fuar alanımızda yeni mobiliteyi ifade eden teknolojimiz var"

Gürcan Karakaş katılımcılara yaptığı sunumun ardından TRT Haber'in canlı yayınına katıldı.

"Burası şampiyonlar ligi, tüm dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi. Burada teknoloji firmaları ve tüketiciler bir araya gelip ürünlerinin geleceğini, yarından sonrasını görüşüyorlar, paylaşıyorlar. Biz de onu yaptık. Dikkat ederseniz şu anki fuar alanımızda bir tane akıllı cihazımız, aracımız yok ama onun yerine mobilitenin yarından sonrasını ifade eden yeni mobiliteyi ifade eden teknolojimiz var."

Togg mart sonu yollarda olacak

Gürcan Karakaş mart sonunda Togg’un yollarda olacağını açıkladı, şubat ortası başlayacak ön satış için de farklı sürprizlerin bilgisini verdi.

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olduğu için 2023 adet özel seriyi bir NFT setiyle ihaleye çıkaracağız. Bunların içinde tabiiki ilgiyle beklenen bazı numaralar var. Belirli şehirlerin tarihleri, numaraları. Onlar da bizlere o araçları satın alma hakkı sağlayacak. İhale usulüyle yapılacak. Bu da dünyada ilk defa yapılan bir şey."

Gürcan Karakaş, 2023 yılında toplam 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Togg'dan 2024'ün sonunda Avrupa'ya açılma hedefi

Togg'un dünya pazarına girmeyi de hedeflediğini belirten Karakaş, "2024'ün sonunda Avrupa'daki pazarın gelişmesiyle de Avrupa'ya açılmayı planlıyoruz ve o doğrultuda da ülke ülke genişleterek gideceğiz" dedi.

Karakaş, Togg'un diğer çalışmalarına da değinerek, Siro isminde batarya geliştiren, üreten ve ihraç etmeyi de planlayan bir şirket kurduklarını anımsattı. Karakaş, bu şirketin 120 ülkeden sorumlu olacağını, sadece otomobil dünyası için değil aynı zamanda enerji depolama sistemleri için de çalışacağını aktardı.

Kurdukları Trugo şirketiyle de hızlı şarj hizmetleri vermek üzere yola çıktıklarını belirten Karakaş, "Burada da 1000 tane şarj istasyonunu Shell ile beraber kurmak üzere yola çıktık, hatta kurmaya başladık. Buradaki amacımız da 180 ve 300 kilovatlık şarj istasyonlarıyla pazarda belli bir seviyeyi, çıtayı yükselterek kullanıcıların faydasına yukarıda tutmak istiyoruz" diye konuştu.

Karakaş, Togg'un Sedan modelini de hazırlamaya başladıklarını dile getirdi.

Togg'un geleceğin teknolojisinden örnekler verdiği fuar, pazar gününe kadar teknoloji meraklıları tarafından ziyaret edilecek.