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TOGG'un lansman tarihi belli oldu

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, "Togg'un üretim planlarında hiçbir değişiklik yok. Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda bizim 4. çeyrekte, ekimin sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. 2023'ün ilk çeyreğinde araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız" dedi.

Otomotiv 11.03.2022, 16:38
TOGG'un lansman tarihi belli oldu

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg'un üretim planlarında hiçbir değişiklik olmadığını belirterek, "Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. 2023'ün ilk çeyreğinde biz araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız." dedi.

Karakaş, Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin (AIPA) çevrim içi olarak düzenlediği 1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" etkinliği kapsamında düzenlenen "Geleceği Aydınlatanlar Oturumu"nda yaptığı sunumda, sektörde oyunun kurallarının değiştiğini ve özellikle de teknolojinin bu değişimde çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Dünyada otomotiv sektörünün büyümeye devam ettiğini ancak sektörde kar havuzlarının değiştiğini belirten Karakaş, gelecekte sadece büyük olanların değil daha çevik, yaratıcı ve iş birliğine açık olanların başarılı olacağını anlattı.

Karakaş, Togg'un kullanıcı odaklı yaklaşımıyla klasik OEM'lerden (orijinal ürün üreticisi) ayrıştığını dile getirerek, dünyanın her yerinde tescil ettirdikleri Use-Case Mobility kavramının Togg'un vizyonunu oluşturduğunu anımsattı.

İki önemli hedefleri olduğunu aktaran Karakaş, "Birincisi, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak. İkincisi ise Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak." diye konuştu.

- "Start-up'larımızla birlikte bir ürün ve hizmet sunuyor olacağız"

Togg CEO'su Karakaş, mobilite-startup ekosistemini sistematik bir yaklaşımla oluşturduklarını belirterek, "Start-up ortaklarımızla birlikte biz akıllı cihazımın (otomobil) lansmanında hatta belki lansmanından önce de bir ürün ve hizmet sunuyor olacağız." dedi.

Togg'un faaliyetleri içerisinde özellikle üzerinde durdukları üç alanın "otonom sürüş", "kullanıcı modu", "ekosistem"den oluştuğunu belirten Karakaş, bunların yapay zekayla ilintili olduğuna dikkati çekerek, "Burası derya deniz, öncelikler konusunda hızlı olan kazanıyor. Mobilite ekosistemiyle beraber bizim beraber çalıştığımız veya çalışacağımız start-up'larımız hızlı olduğunda bizlere daha fazla faydalar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Yapay zekayı aktif olarak kullanıyoruz"

Gürcan Karakaş, yapay zekayı aktif bir şekilde kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini vurgulayarak, en son CES'te Use-Case Mobility yaklaşımlarını yapay zekayla dijital sanata çevirdiklerini ayrıca lansman müziklerini de yapay zekanın bestelediğini anımsattı.

Karakaş, sunumu sonrasında sorulan soru üzerine, Togg'un ne zaman seri üretime geçeceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim planlarımızda hiçbir değişiklik yok. Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. Seri imalata hazır hale geldikten sonra, üretim süreçlerimiz tamamlandıktan sonra da homologasyon sürecine gireceğiz. Biz ilk defa bir üretim yapıyor olacağımız için bunu bir süresi var ve 2022 yılında da ondan fazla regülasyon değişiyor. Bunun sonucunda da 2023'ün ilk çeyreğinde araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız."

#TOGG #lansman
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