Togg'un ilk teslimat mağazası açıldı
Togg'un ilk teslimat mağazası İstanbul Zeytinburnu'nda kapılarını açtı. Togg'un deneyim merkezi daha önce İstanbul'da Zorlu AVM'de açılmıştı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Zeytinburnu'ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı.
Yerli otomobil Togg’un İstanbul’daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı.
İstanbul’da Zeytinburnu’nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor.
Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı.
Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.
Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. Teslimat tarihleri ilerleyen zamanda belli olacak.
TOGG DENEYİM MERKEZLERİ
İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ
Antalya
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa
İstanbul, Ümraniye
Kayseri, Kocasinan
Samsun, İlkadım
Togg Servis Noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Ankara, Etimesgut
Antalya, Kepez
Antalya, Muratpaşa
Balıkesir, Bandırma
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa, Nilüfer
Çorum, Merkez
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
Eskişehir, Odunpazarı
Gaziantep, Şehitkamil
İstanbul, Avcılar
İstanbul, Üsküdar
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
İzmir, Çiğli
Kayseri
Kocaeli, Gebze
Samsun
Şanlıurfa, Haliliye
Trabzon, Ortahisar
TOGG TESLİMAT MAĞAZALARI
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Antalya, Kepez
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
Kayseri
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|66
|2. Fenerbahçe
|27
|60
|3. Beşiktaş
|28
|56
|4. A.Demirspor
|28
|51
|5. Başakşehir
|27
|45
|6. Trabzonspor
|28
|45
|7. Kayserispor
|28
|44
|8. Konyaspor
|28
|39
|9. Karagümrük
|27
|37
|10. Antalyaspor
|27
|32
|11. Alanyaspor
|28
|32
|12. Kasımpaşa
|28
|32
|13. Sivasspor
|28
|31
|14. Ankaragücü
|27
|28
|15. Giresunspor
|27
|27
|16. İstanbulspor
|27
|27
|17. Gaziantep FK
|28
|25
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|27
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|31
|60
|3. Pendikspor
|31
|57
|4. Eyüpspor
|32
|57
|5. Sakaryaspor
|32
|55
|6. Göztepe
|31
|53
|7. Bodrumspor
|31
|52
|8. Keçiörengücü
|31
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|32
|32
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|31
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|74
|2. M.City
|30
|70
|3. M. United
|30
|59
|4. Newcastle
|30
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|31
|50
|7. Brighton
|29
|49
|8. Liverpool
|30
|47
|9. Brentford
|31
|43
|10. Fulham
|30
|42
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|31
|36
|13. Wolves
|31
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|29
|17. Everton
|31
|27
|18. Nottingham Forest
|31
|27
|19. Leicester City
|31
|25
|20. Southampton
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|73
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|29
|60
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
|29
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Girona
|29
|38
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Mallorca
|29
|37
|12. Celta Vigo
|29
|36
|13. Sevilla
|29
|35
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Getafe
|29
|31
|16. Cadiz
|29
|31
|17. Almeria
|29
|30
|18. Valencia
|29
|27
|19. Espanyol
|29
|27
|20. Elche
|29
|13