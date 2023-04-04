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Togg'un ikinci siparişi de teslim edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim alan ikinci müşteri oldu.

Otomotiv 04.04.2023, 15:31
Togg'un ikinci siparişi de teslim edildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

"Gardaşım İlham Aliyev, hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İlham Aliyev'e hayırlı olsun mesajı gönderdi:

"Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."

"Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Aliyev, Togg'un ikinci arabasının Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

#İlham Aliyev #TOGG
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