Togg, Twitter hesabının geri alındığını duyurdu
Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını duyurdu.
Otomotiv 25.04.2022, 07:32
Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, hesabın bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışıldığı, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." denildi.
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