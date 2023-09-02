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Togg son satış rakamlarını açıkladı

Togg sadece ağustos ayında 1965 adet aracı sipariş veren sahiplerine ulaştırmayı başardı.

Otomotiv 02.09.2023, 05:17 02.09.2023, 05:27
Togg son satış rakamlarını açıkladı

Togg, ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.

Togg'un X sosyal medya platformu hesabından "Ağustos ayında 1965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." paylaşımında bulunuldu.

#TOGG
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