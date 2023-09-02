Togg son satış rakamlarını açıkladı
Togg sadece ağustos ayında 1965 adet aracı sipariş veren sahiplerine ulaştırmayı başardı.
Otomotiv 02.09.2023, 05:17 02.09.2023, 05:27
Togg, ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.
Togg'un X sosyal medya platformu hesabından "Ağustos ayında 1965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." paylaşımında bulunuldu.
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|3
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|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
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|2
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|2
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|2
|17. Göztepe
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|1
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|3
|0
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|1. West Ham United
|4
|10
|2. M.City
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|9
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
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|7
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|3
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|3
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|3
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|3
|1
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|0
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|2
|0
|19. Everton
|3
|0
|20. Luton Town
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
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|3
|9
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|3
|7
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|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
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|4
|7
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|6
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|3
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|3
|17. Las Palmas
|3
|2
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|1
|19. Almeria
|4
|1
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