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Togg sipariş alımına başladı

Yerli araba Togg'dan almak isteyenlerin sipariş verme süreci başladı. Siparişler Togg'un mobil uygulaması üzerinden rahatlıkla yapılıyor.

Otomotiv 16.03.2023, 19:42
Togg sipariş alımına başladı

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci başladı. 27 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak. 

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

Togg sipariş alımına başladı

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital satış sürecini deneyimleme fırsatı bulacak kullanıcılar, öncelikle "Togg.com.tr" veya Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek.

Akıllı cihazın versiyon fiyatlarını ve özelliklerini inceleyen kullanıcılar, diledikleri T10X versiyonunu seçip yapılandırmaya başlayacak. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, "Türkiye’nin Renkleri" ile 360 derece döndürerek inceleyip dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecekler.

Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp iç tasarımı keşfetmeye geçecek. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.

28 Mart’ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak

Konfigürasyonu tamamlayanlar, özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Togg e-Cüzdan’ı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Togg e-Cüzdan’ını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı liste, çekiliş öncesinde Togg tarafından yayımlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar da aynı yöntemle duyurulacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdan’larına, ardından da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.

#TOGG
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