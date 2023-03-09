Togg ön siparişleri yeniden başlıyor

Togg, normal ön sipariş sürecini şirketin internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte başlatacağını açıkladı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.

Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.

Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyrulan YeniLig yarışması da iptal edildi.

FİYATI AÇIKLANDI MI?

Togg'a dair en çok merak edilenlerin başında fiyatı geliyor. ÖTV matrah düzenlemesinin ardından fiyatı da netleşecek.

Seri üretim için çarklar dönüyor. Türkiye'nin Otomobili Togg için geri sayım başladı..

Togg'un yollara çıkış tarihi için bu ayın sonu işaret edildi.

Yani ilk 'Akıllı Cihaz'lar sahipleri ile buluşacak. Trumore uygulamasından dijital sanat eseri alanlar sipariş hakkını elinde bulunduracak.

Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı... Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak.

MATRAH DÜZENLEMESİ

Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı.

Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

TOGG İÇİN ÖZEL KREDİ

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg nasıl şarj edilecek?

Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek.

Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.