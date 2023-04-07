banner38

Togg makam arabası oldu

Togg'u makam arabası olarak kullanan ilk isim Mustafa Varank oldu. Varank, Togg'dan önce Toyota Corolla Hibrid kullanıyordu.

Otomotiv 07.04.2023, 16:04
Togg makam arabası oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim olurken Sultanbeyli'deki programında yerli otomobile katıldı.

Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçek olurken küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları milli otomobilin teslimatları başladı.

İlk siparişi, hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti.

Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Togg kabine üyelerine teslim edildi

Tüm süreci yakından takip ederek Türkiye'nin milli otomobili için tüm imkanları seferber eden bir isim de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları bugün itibari ile kabine üyelerine teslim edildi.

Varank'ın makam aracı Togg

Aracı teslim alan bir isim de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg’u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli’de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katıldı.

Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile geldi.

Sultanbeylili vatandaşların da Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar da otomobil önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Bakan Varank’tan Togg mesajı

Kendisine bir gazetecinin sorduğu ‘Sultanbeyli’ye Togg ile geldiniz’ sorusu üzerine Bakan Varank, “Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik.” dedi.

Öte yandan Varank şu ifadeleri kullandı:

Ben buradan 6’lı masaya sesleniyorum. Araç nerede diyordunuz araç yollarda. Bireysel olarak başvurdum ama bana çıkmadı. Bakanlıklara da birer tane verildi. Gördüğünüz şahsi aracım değil. Bakanlığın aracı ben daha önce de Toyota Hibrit aracı kullanıyordum. Rengi ben kullandım.

"Tüm testlerden başarıyla geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Togg hakkında yaptığı açıklamalarda, "Dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti." ifadelerini kullanmıştı.

"Bakan olarak hibrit araca biniyorum"

Bakan Varank yerli otomobil konusunda tüm destekerini sürekli dile getiriyor.

Mustafa Varank, dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de ilk defa üretimi yapılacak yeni Toyota Corolla Hibrit modelini ilk makam aracı yapan Bakan olmuştu.

Varank konuya ilişkin "Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 63
2. Fenerbahçe 25 54
3. Beşiktaş 26 52
4. A.Demirspor 26 45
5. Trabzonspor 26 44
6. Başakşehir 25 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 26 35
9. Karagümrük 25 34
10. Sivasspor 26 30
11. Kasımpaşa 26 29
12. Alanyaspor 26 29
13. Antalyaspor 25 28
14. Gaziantep FK 26 25
15. Ankaragücü 25 25
16. Giresunspor 25 24
17. İstanbulspor 25 24
18. Ümraniye 26 23
19. Hatayspor 25 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 29 63
2. Eyüpspor 29 54
3. Rizespor 28 53
4. Sakaryaspor 29 52
5. Pendikspor 28 50
6. Keçiörengücü 29 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 28 45
9. Göztepe 28 44
10. Boluspor 28 44
11. Bandırmaspor 28 41
12. Tuzlaspor 29 34
13. Altay 29 31
14. Erzurumspor 28 26
15. Altınordu 28 26
16. Adanaspor 29 25
17. Gençlerbirliği 28 21
18. Denizlispor 30 17
19. Yeni Malatyaspor 29 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 28 64
3. Newcastle 28 53
4. M. United 28 53
5. Tottenham 29 50
6. Brighton 27 46
7. Aston Villa 29 44
8. Liverpool 28 43
9. Brentford 29 43
10. Fulham 28 39
11. Chelsea 29 39
12. Crystal Palace 29 30
13. Leeds United 29 29
14. Wolves 29 28
15. West Ham United 28 27
16. Everton 29 27
17. Nottingham Forest 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Leicester City 29 25
20. Southampton 29 23
Takımlar O P
1. Barcelona 27 71
2. Real Madrid 27 59
3. Atletico Madrid 27 54
4. Real Sociedad 27 48
5. Real Betis 27 45
6. Villarreal 27 44
7. Athletic Bilbao 27 37
8. Rayo Vallecano 27 37
9. Osasuna 27 35
10. Celta Vigo 27 35
11. Girona 27 34
12. Mallorca 27 33
13. Sevilla 27 31
14. Getafe 27 30
15. Cadiz 27 28
16. Real Valladolid 27 28
17. Valencia 27 27
18. Espanyol 27 27
19. Almeria 27 27
20. Elche 27 13
banner23