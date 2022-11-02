banner38

Togg hakkında en çok merak edilenler

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Gemlik'te görkemli bir törenle banttan indi. Otomobili ilk kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Böylece, kullanıcıların otomobilin satışa çıkacağı Mart ayında ne gibi özelliklere sahip olabileceği de netlik kazandı.

Otomotiv 02.11.2022, 07:49
Togg hakkında en çok merak edilenler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı fabrikasının ardından seri üretime başladı.

Banttan inen ilk aracın sürücü koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında ilk siparişini de verdi.

Gerçekleştirilen açılışın ardından ise yerli otomobil Togg'un bazı özellikleri netlik kazandı. İşte Togg'un özellikleri...

60 yıllık rüya nereden geliyor?

60 yıllık hikayenin başlangıcı 1961’in 29 Ekim'ine dayanıyor. Türkiye'nin ilk yerli otomobil macerasında bir grup mühendis çok kısıtlı imkanlarla "Devrim" isimli bir araç tasarladı. Motorunu kendileri geliştirdi... Fakat birtakım şanssızlıklar ve yanlış anlamaların ardından proje 5 ay sonra rafa kalktı. Şimdi yapılmak istenen ise yeniden trend yaratan bir marka oluşturmak…Türkiye Togg ile yerli otomobil hayaline kavuştu.

Özgünlük önemli bir kavram. Togg bu anlamda tasarım bakımından rakipleriyle yarışında nerede duruyor?

Dünya, pandeminin ardından ileri teknolojinin, AR-GE ve otonom cihazların daha fazla önem kazandığı bir sürece doğru gidiyor. Togg bu vizyonla tam işlemsel olarak ekonominin içinde yer aldığında Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sunacak. Türkiye'nin otomotiv girişimi dördüncü sanayi devrimine uygun... Türkiye'nin dördüncü sanayi devrimine hazırlığını ilk anlatacak olanlar belki de Togg'dan başlayacak.

Togg dünyadaki muadilleri ile kıyaslandığında hangi seviyede?

Togg modelleri akıllı telefon görevi görecek. Akıllı telefonlarla yapılabilen çoğu özellik Togg ile yapılabilecek. Otomobilin kullanıcısının bütün taleplerini yerine getirebilecek, onun hayatını kolaylaştıracak bir takım özelliklerle gelmesi planlanıyor.

Togg’un 6 farklı rengi ve renklere verilen isimler nelerdir?

Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verildi.

"Gemlik" zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları, "Anadolu" Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, "Oltu" taşın göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, "Kula" Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, "Kapadokya" Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale ise travertenlerin göz kamaştıran beyazlığını ifade ediyor.

Togg modelleri neler?

C-SUV olarak üretilmesi beklenen Togg daha sonra sırasıyla C-Sedan, C-X Coupe ve sonra açıklanacak 2 model olmak üzere toplam 5 modelle piyasaya çıkacak.

Togg'un teknik özellikleri...

2 farklı güç seçeneğine sahip Togg, arkadan itişli versiyonunda 200 beygir, 4 tekerlekten çekişe sahip versiyonunda 400 beygir güç üretecek.

Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre, güçlü versiyonu ise 500 kilometre menzile sahip olacak.

Togg'un konsept otomobilden üretim versiyonuna taşıdığı en önemli teknolojilerin arasında dikiz aynaları yerine kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar var.

Sergilenen otomobillerde 235/50/19 boyutlarındaki jant ve lastik kombinasyonlar yer alıyor.

Öte yandan, kokpitin üstünde sürücüye dönük bir sensör/kamera da var. Bu cihazla sürücü hakkındaki bilgiler toplanıyor ve yorgunluk algılayıcı olarak çalışıp sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

Togg seri üretime geçiyor. Piyasaya ne zaman çıkacak?

Banttan inen ilk araçlar satış için değil. Özellikle birtakım homorogasyonlar ve onayların alınması gerekiyor. Bunun için bu seri üretim araçlar üzerinde bazı testler yürütülecek. Testlerin ve onay sürecinin sona ermesinin ardından satışa hazır hale gelecek ve o tarihten sonra üretilen araçlar piyasaya sunulabilecek. Bu tarih C-SUV için mart ayı sonu olarak öngörülüyor.

C Sedan için 2025 yılı tarihi verildi. C-Hatchback modelin yerine geçecek olan C-X Coupe aracının da piyasaya çıkışının 2026 yılını bulması bekleniyor. Yani süreç kademe kademe ilerleyecek.

Piyasaya çıkmadan önce hangi testlerden geçecek?

Üretimden satışa 5 aylık süreçte homologasyon testleri yapılacak. Çarpışma, siber güvenlik başta olmak üzere çok sayıda testlere tabi tutulacak.

Aracı ilk kimler kullanacak?

Banttan inen ilk araçların kamu kurumları yöneticilerince kullanılması bekleniyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da fabrikanın açılış gününde kendisi için ilk siparişi verdi.

Togg’un yurt dışı yolculuğu ne zaman olacak?

Togg 2024 yılında ihraç edilmeye başlanacak. İlk olarak Avrupa yollarında Türk bayrağını dalgalandıracak. 

Togg'un satış stratejisi ne olacak, fiyatı nasıl belirlenecek?

Togg online olarak satışa sunulacak. Bayi ağı olmayacak. Araçları fiziksel görmek ve denemek için temas noktaları olacak.

Kasım ayında ilk temas noktası Zorlu AVM'de açılacak. 2023 sonunda ise 19 noktaya ulaşılacak.

Bu noktalarda çalışanlarla beraber arabanın rengine, jantına, koltuk sayısı vs. gibi özellikleri belirlenip ön sipariş verilebilecek.

Togg’un ortalama fiyatı ne olur?

Fiyat 2023 Şubat ayında ön satış başlayınca açıklanacak.

Togg'un üretimindeki yerlilik oranı nedir?

Yüzde 51 yerli.

Togg’un satışa çıkacağı tarih nedir?

Togg'un ilk modelinin satışa sunulacağı tarih Mart 2023.

Satışa sunulacak ilk model olan C-SUV'un adı ve fiyatı henüz belli değil.

Araç kaç SN’de 100 km hıza çıkabiliyor?

Yaklaşık 5 saniye.

Togg servisleri olacak mı?

Satış sonrası araçla ilgili sorunlar için 7 bölge 20 noktada temas noktaları açılacak.

Vatandaşlar aracı nasıl şarj edecek?

Tüm modelleri elektrikli olacak Togg'un, tek şarj ile 500 kilometre yol alması bekleniyor. Öte yandan 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek.
Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları yer alacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonun kurulması planlanıyor.

Togg bataryalarını kim üretiyor?

Togg, üreteceği elektrikli otomobilde görev yapacak bataryaları da kendi geliştiriyor. Bataryada çözüm ortağı olarak Farasis ile anlaşan Togg bu kapsamda Farasis ile birlikte Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.'yi (SIRO) kurdu.

Togg'un batarya modül ve paketlerini üretecek SIRO, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştirecek Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında rol oynayacak, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve enerji sistemi gelişimini hızlandıracak. Gemlik'te yer alan SIRO fabrikasında, 2030'a kadar 20 GWh'lik batarya yatırımı yapılacak.

Şarj çalışmalarının kapsamı tüm Türkiye’yi kuşatıyor mu?

Togg, elektrikli araç şarj istasyonları için Trugo markasını kurdu.

81 ilde şarj istasyonu kuracak Trugo, 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı (DC) ile hizmet verecek.

Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu'da dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi.

Trugo'nun şarj cihazları trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir yer alacak.

Kaç dakikada şarj olacak?

25 dakikada hızlı şarj ile batarya yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Togg’un sahipleri kimler?

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ile TOBB, güçlerini birleştirerek 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi (Togg) kurdu.

Togg isminin açılımı nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu.

Togg fabrikası nerede?

Bursa Gemlik’te.

TRT HABER

#TOGG
Yorumlar (0)
banner35
11
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23