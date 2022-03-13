Togg, eksi 40 derecede test edildi
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg için dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testler başarılı bir şekilde devam ediyor.
Otomotiv 13.03.2022, 16:00
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da paylaşımında, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını bildirdi.
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