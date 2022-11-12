Togg'dan ön sipariş açıklaması
Togg'dan yapılan açıklamada, daha önce de açıklandığı gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023'te başlatılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş alınmadığı belirtildi.
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiği belirtildi.
Tweette, daha önce de açıkladıkları gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."
Söz konusu tweetin sonuna, "Bizi izlemeye devam edin" notu düşüldü.
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