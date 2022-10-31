Togg'da en çok sedan üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açılışını yaptığı yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un Gemlik Fabrikası’nda üretilecek 5 modelin detayları belli oldu. 2030 yılına kadar toplamda 1 milyon 80 bin adet olarak planlanan Togg’da en fazla üretilecek olan model C sedan olacak.

C-SUV TOGG’DAN 375 BİN ADET ÜRETİM PLANLANIYOR

SUV’un popülerliğini göz önünde bulundurarak Togg’un tanıtımına ve ilk üretimine C-SUV araçla çıkılırken, 2030’a kadar bu modelden 375 bin adet üretilmesi planlandı. En fazla üretilecek ikinci model olan C-SUV aynı zamanda Togg’un dünyaya açılan yüzü oldu. Vatandaşlar tarafından da çok beğenilen C-SUV Togg’da yerli motiflerin yanı sıra son teknoloji donanımlar da yer alıyor. Üretimin ilk ayağını oluşturan C-SUV’un fiyatının en pahalı Togg olacağı düşünülüyor. Üretilecek 5 model arasındaki en büyük ve lüks sınıftaki C-SUV Togg’un içten yanmalı rakiplerinin fiyatlarına yakın bir fiyatla satışa sunulacak.

SEDAN TOGG ADEDİYLE LİDERLİĞİ ÜSTLENECEK

Türkiye’nin Otomobili Togg’da en fazla üretilecek model ise 400 bin adetle sedan olacak. C-SUV’dan daha ucuz olacağı için merak edilen sedanın en çok üretilen model tipi olması vatandaşın beklentisini karşılamak bakımından önemli. Türkiye’de geniş aile arabası olarak bilinen sedanın diğer kasa tiplerinden daha fazla talep görmesi bekleniyor. 2025’te ikinci faz olarak başlayacak üretimle ilk yıl üretimde planlanan Togg’un 100 bin adetlik kapasitesi bu modelle birlikte 175 bin adede çıkarılacak. Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) gösterimi yapılan kanat kapı modeli seri üretime girmezken, standart 5 kapılı bir üretim gerçekleşecek. Planlanan üretimde C-SUV ve sedan modeli projenin 775 binlik kısmını oluşturacak. Bu da toplamda üretilecek 1 milyondan fazla otomobilde yüzde 75’ten fazlasının iki modelden oluşacağı anlamına geliyor.

Kalan 3 model 300 bin adet olacak

Kalan modellerden C-XCoupe, B-SUV ve C-MPV kasa Togg’ların adedinin ise 300 binden fazla olacağı öğrenildi. Eski planda C-Hatchback olarak tanıtılan modelin yerine geçen C-XCoupe’nin ne kadar üretileceği bilinmezken, eski modelin ise 132 bin adet üretileceği bilgisine ulaşıldı. B-SUV Togg’dan 110 bin, C-MPV kasadan ise 63 bin adet üretilmesi planlanıyor. C-XCoupe model Togg’un üretimine ise 2026’da başlanacak. Öte yandan, platformun teknik koşulları C-MPV’nin ticari araç olarak modellenmesine de imkân tanıyor.